Показали, що окопи в пісочку нас не зупинять, – Гуменюк про дії ГУР у Криму

Українські розвідники ефектно висадили у тимчасово окупованому Криму на День Незалежності. Вони успішно виконали завдання та евакуювалися з півострова.

Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, зауваживши, що українські військові дістануть окупантів навіть так далеко від лінії фронту. А зрештою тимчасово окупований Крим буде повністю звільнений від загарбників.

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Окопи в пісочку нас не зупинять

Як наголосила Гуменюк, ця спецоперація від ГУР та ВМСУ чітко демонструє російським окупантам, що вони будуть змушені покинути півострів. Жодні укріплення не зупинять українських військових від звільнення Криму.

Треба було їм продемонструвати, що ті окопи в пісочку та укріплення нас не зупинять. Меседж виконаний. Окупанти все зрозуміли і фізично усе відчули,

– зауважила Гуменюк.

Логістичні шляхи росіян в тимчасово окупованому Криму регулярно перебувають під серйозними ударами. Зрештою усе закінчиться звільненням півострова від загарбників.

Ще 23 серпня українські військові знищили російський комплекс С-400 "Тріумф" у тимчасово окупованому Криму. Це – болючий удар по системі ППО окупантів, враховуючи кількість цих засобів.

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Спецоперація ГУР та ВМСУ в Криму: коротко