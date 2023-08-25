ГУР виконало стратегічне завдання у Криму, росіянам варто звідти їхати: огляд фронту від Світана

Українські розвідники спецоперацією у Криму 24 серпня виконали важливе завдання стратегічного рівня. До того ж це послання приїжджим росіянам, що вже час збирати валізи та їхати з півострова.

Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, наголосивши, що висадка розвідників у Криму на День Незалежності – це не лише підняття бойового духу української нації й ЗСУ.

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Чому висадка ГУР у Криму дуже важлива

Світан зазначив, що українські розвідки з допомогою бронекатерів виконали бойове завдання у рейдовому режимі, після чого повернулися до місця базування. У ході спецоперації знищили чимало російської техніки та до взводу піхоти противника.

Після цього, за його словами, росіянам доведеться посилювати охорону західного узбережжя Криму. Тож окупанти муситимуть звідкись знімати свої підрозділи або залишать ті, які, наприклад, мали піти на посилення на Запорізький фронт.

Тому можна сказати, що ще одне завдання вже стратегічного рівня виконано було ГУР – це розтягування по фронту російських військ,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

А це означає, зауважив військовий експерт, що зменшиться щільність ворожих військ у тих місцях, де Сили оборони України нині здійснюють наступальні операції.

Фронтове зведення від Романа Світана: дивіться відео

Росіянам у Криму час збирати валізи

Полковник запасу пояснив, що під час виконання бойових завдань з самої дії витискається максимум. А висадка розвідників у Криму 24 серпня – це підняття бойового духу української нації й ЗСУ.

І це послання для кримчан – чекати українські війська, а для росіян у Криму – збирати валізи та їхати,

– сказав Світан.

На його думку, приблизно така ж техніка десантування можлива під час заходу наших захисників у Крим. Йдеться і про морський, і про повітряний десант. Тобто є цілий комплекс заходів, який може бути здійснений у ході деокупації півострова.

Водночас він додав, що широкомасштабну операцію по Криму, особливо з повною зачисткою півострова, краще виконувати з підтримкою авіації або з достатньою кількістю далекобійних ракет.

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