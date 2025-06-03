Озброївся дрючком проти дрона: у ГУР показали ексклюзивні кадри знищення окупантів
- Українські захисники продовжують завдавати Росії втрат по лінії фронту, знищуючи окупантів, транспорт і безпілотники.
- У ГУР МОУ показали нові кадри бойової роботи воїнів підрозділів активних дій.
Українські захисники продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту, завдаючи йому непоправних втрат. Один із окупантів марно намагався збити FPV-дрон довгою ломакою.
Відповідне відео у вівторок. 3 червня, опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає 24 Канал. На кадрах – бойова робота воїнів підрозділів активних дій.
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Бійці ГУР продовжують нищити противника
Українські розвідники поділилися кадрами знищення ворожої піхоти, транспортних засобів, військової техніки й озброєнь, розгрому позицій та укриттів загарбників, а також ліквідації в небі розвідувальних безпілотників агресора.
Відчайдушний московит озброївся довгою ломакою, аби збити FPV-дрон майстрів ГУР МО України прямо на підльоті до окопу, але російська ручна антидронова система не спрацювала – загарбника знищили,
– написали в ГУР.
Захисники продовжують вражати окупантів: дивіться відео
Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1 100 окупантів. Окрім того, знищено ще 7 танків, 8 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 12 літаків, 126 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 145 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Загальні втрати особового складу російських сил становлять близько 990 800 осіб.