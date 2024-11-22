У ГУР оцінили рівень загрози застосування Росією ядерної зброї

Кремль лякає світ ядерною зброєю. Тож представника ГУР Вадима Скібіцького запитали, наскільки висока вірогідність того, що Москва завдасть ядерного удару.

24 Канал передає відповідь Скібіцького з посиланням на Укрінформ. Важливо, що ворог не тільки брязкотить ядерною зброєю, але й обстрілює українські АЕС. У МАГАТЕ визнали, що Росія пошкодила підстанції АЕС, важливі для ядерної безпеки.

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Чи вдарить Росія по Україні зараз

Ядерна загроза зберігається. Вона нікуди не зникла. Якщо є носії і є ядерний заряд, то загроза є. Рівень цієї загрози може бути або високий, або низький. Зараз низький. Ми відслідковуємо все, що з цим повʼязано,

– сказав Скібіцький.

Зверніть увагу! Представник ГУР говорив про тактичну ядерну зброю, тобто ту, яка містить спеціальні бойові частини до звичайних засобів ураження. А не про стратегічну – так звану ядерну тріаду, до якої входять стратегічна авіація, міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) та атомні підводні ракетоносці. Із тактичної зброї ядерний заряд може нести, наприклад, той же "Іскандер".

Чому знову заговорили про можливість ядерного удару

19 листопада Путін затвердив нову ядерну доктрину.

"Ядерна відповідь від Росії можлива при критичній загрозі її суверенітету навіть звичайною зброєю, при нападі на Білорусь як учасника союзної держави, при масованому старті військових літаків, крилатих ракет, безпілотників, інших літальних апаратів і перетині ними російського кордону", – сказано там.

Фактично це означає ядерний удар у відповідь на застосування неядерної зброї. А ще – погрози Україні та США, бо Байден саме тоді дозволив бити західною зброєю по Росії.

Та на цьому все не закінчилося. 21 листопада Росія завдала удару по Дніпру. Україна заявила, що це була міжконтинентальна балістична ракета, західні партнери сумнівалися. CNN з посиланням на американського чиновника написало, що це, швидше за все, була експериментальна ракета, якої в росіян хіба що жменька.

Увечері Путін виступив із заявою, що це атакувала нова ракетна система середньої дальності "Орешник", яка не містила ядерного заряду. Й анонсував нові удари по Україні, які цинічно назвав "бойовими випробуваннями". У тому числі пригрозив ударити по західних союзниках.

Наступного дня в ГУР уточнили: це була ракета з системи "Кедр". Це справді експериментальна зброя, серійного виробництва таких ракет нема. Але вона може нести ядерний заряд.