У ГУР підтвердили, що сьогодні готувався обмін полоненими між Росією та Україною

24 січня 2024, 14:07
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Джерело:

"Радіо Свобода"

У Головному управлінні розвідки підтвердили, що 24 січня між Україною та Росією мав відбутися обмін військовополоненими. Наразі перевіряється інформація, чи могли вони бути на борту Іл-76.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов. Він додав, що наразі встановлюються всі деталі падіння Іл-76. 

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Але я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається,
– додав Юсов. 

У Росії заявили, що на борту Іл-76 буцімто були українські військові, яких везли на обмін. Коментуючи цю заяву, представник ГУР МО наголосив, що наразі перевіряються дані про те, чи могли бути на борту військовополонені. 

У Бєлгородській області розбився Іл-76: що відомо

  • У російських ЗМІ заявили, що у Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. Борт розбився у Корочанському районі. 
  • Російське міноборони підтвердило факт падіння літака. Також там додали, що на борту буцімто перебувало 65 українських військовополонених, які загинули під час авіакатастрофи. Також на борту ймовірно було 6 членів екіпажу. Однак наразі точні дані невідомі, а російські пропагандисти наводять різну кількість пасажирів. 
  • Варто зазначити, що Іл-76 призначений для транспортування техніки та вантажів різного призначення. Він також може перевозити особовий склад, однак за час повномасштабної війни ворог використовував ці борти для перевезення іранських дронів-камікадзе типу "Шахед", якими постійно атакують Україну.
  • Згодом російські пропагандисти почали поширювати інформацію, що буцімто на борту були українські військові, яких везли на обмін. У Координаційному штабі наголосили, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства. Тому українців закликали користуватися лише офіційними джерелами інформації. Водночас, у Координаційному штабі додали, що збирають та перевіряють усю інформацію щодо падіння Іл-76. 
  • Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець також відреагував на заяви російської сторони, що на борту Іл-76 могли бути українські військовополонені. Омбудсмен додав, що наразі перевіряє усі дані щодо авіакатастрофи військового літака Іл-76. Усі деталі Лубінець пообіцяв надати згодом.

Автор: Анжеліка Байбак