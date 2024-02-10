ГУР підтвердило використання росіянами Starlink на фронті: динаміка цього росте дедалі більше

Раніше волонтер Сергій Стерненко повідомив, що російські військові почали застосовувати Starlink на окупованих територіях. У Головному управлінні розвідки все ж підтвердили інформацію.

Ще 8 лютого речник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що відповідна інформація перевіряється. Втім, наразі стало відомо про підтвердження використання Starlink російськими загарбниками.

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У ГУР підтвердили використання Starlink росіянами

Раніше у мережі почали поширювати інформацію, що у російських військових на окупованих територіях з'явилися Starlink. Повідомлялося, що їх масово почали поставляти у Росію через Дубай з уже активованими акаунтами.

Представник ГУР МО Андрій Юсов все ж підтвердив це.

Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набирати системного характеру,

– прокоментував Юсов.

Як повідомив один зі співрозмовників Defense One, українські війська вперше виявили використання Росією пристроїв, підключених до супутника, кілька місяців тому. Водночас другий співрозмовник запевнив, що динаміка використання зростає.

Прямо зараз російські війська, схоже, використовують десятки терміналів Starlink на довгому фронті. Коли у них будуть сотні, нам буде важко жити,

– сказав один зі співрозмовників.

SpaceX раніше заперечила цю інформацію: коротко