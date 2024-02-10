ГУР підтвердило використання росіянами Starlink на фронті: динаміка цього росте дедалі більше
Джерело:LIGA.net
Раніше волонтер Сергій Стерненко повідомив, що російські військові почали застосовувати Starlink на окупованих територіях. У Головному управлінні розвідки все ж підтвердили інформацію.
Ще 8 лютого речник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що відповідна інформація перевіряється. Втім, наразі стало відомо про підтвердження використання Starlink російськими загарбниками.
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У ГУР підтвердили використання Starlink росіянами
Раніше у мережі почали поширювати інформацію, що у російських військових на окупованих територіях з'явилися Starlink. Повідомлялося, що їх масово почали поставляти у Росію через Дубай з уже активованими акаунтами.
Представник ГУР МО Андрій Юсов все ж підтвердив це.
Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набирати системного характеру,
– прокоментував Юсов.
Як повідомив один зі співрозмовників Defense One, українські війська вперше виявили використання Росією пристроїв, підключених до супутника, кілька місяців тому. Водночас другий співрозмовник запевнив, що динаміка використання зростає.
Прямо зараз російські війська, схоже, використовують десятки терміналів Starlink на довгому фронті. Коли у них будуть сотні, нам буде важко жити,
– сказав один зі співрозмовників.
SpaceX раніше заперечила цю інформацію: коротко
- Представники SpaceX прокоментували чутки про те, що російські військові почали застосовувати термінали Starlink, які нібито заходять з-за кордону вже активованими. Компанія, яка забезпечує роботу супутникового інтернету, заперечила, що веде будь-які справи з російським урядом або зі збройними силами Росії.
- Водночас SpaceX заявила, що Starlink не можна придбати в Дубаї, а SpaceX туди не доставляє свою продукцію. За словами представників, якщо SpaceX отримає інформацію про те, що термінал Starlink використовується стороною, яка перебуває під санкціями або є неавторизованим користувачем, то розслідує скаргу та дезактивує термінал, якщо це підтвердиться.
- SpaceX також не уповноважує жодних сторонніх посередників, торгових посередників або дистриб’юторів продавати свої системи в Дубаї.
- Однак компанія уникла відповіді на питання про те, що росіяни можуть використовувати супутниковий інтернет на окупованих територіях України. Досі не зрозуміло, де саме було помічене використання Starlink окупантами.