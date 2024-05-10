Провокації у лікарнях і на вокзалах: у ГУР попередили про новий витік ворожих ІПСО

Разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства. Зокрема, може використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації.

Про це інформує Головне управління розвідки МО України. Відповідне повідомлення було опубліковане в п'ятницю, 10 травня.

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Про що сказали в ГУР

У розвідці зазначили, що військовими цілями противника є не лише військові об'єкти, а також цивільна інфраструктура: лікарні, вокзали, скупчення людей.

Спроби російських інформаційних кампаній з використанням політичних гасел, що роз'єднують суспільство – паразитують на справжніх проблемах, але чимало з них спричинені агресією путінської Росії,

– розповіли у відомстві.

У ГУР наголосили, що у цей важкий час є потреба дотримуватися внутрішньої єдності, підтримувати одне одного. Ворог уміє чудово маніпулювати почуттями та зневірою, емоціями та фактами, перемішує правду з брехнею.

"Українські фахівці з інформаційних операцій роблять усе можливе для захисту нашого суспільства, проте нам потрібні також ваші розуміння та допомога", – додали розвідники.

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