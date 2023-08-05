Не такий вже й не вразливий, – ГУР про те, що російський флот не почувається в безпеці в морі

Протягом двох днів СБУ і ВМС України провели спецоперації, завдавши удари по російських кораблях у Чорному мору. Атаки на кораблі продемонстрували, що російський флот і військово-морські сили є вразливими.

Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що атаки на російські кораблі – це "не сигнали" для окупантів, пише 24 Канал. За його словами, Росія зіткнулася з наслідками агресії проти України.

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Атаки на російські кораблі припиняться, коли окупанти покинуть територію України

Представник розвідки зазначив, що російський флот і військово-морські сили виявилися вразливими перед загрозою менших, але сучасних засобів, тобто надводних дронів.

Тривають заходи, які є прямими наслідками вторгнення та окупації р*шистів до України. Власне те, що вони думали буде працювати їм на користь, саме їхній флот і військово-морські сили, – у сучасних умовах видається не таким вже й не вразливим для інших менших, але сучасніших засобів,

– сказав Юсов.

Він наголосив, що окупанти не можуть почуватися у безпеці на всій території – на суходолі та в окупованому українському морі.

"Звичайно, це все припиниться, коли окупанти покинуть нашу територію і суверенітет України буде відновлено", – додав Юсов.

Представник розвідки повідомив, що ворогу буде проблематично найближчим часом відновити російський десантний корабель "Оленегорський горняк".

За його словами, після атаки десантний корабель має значні пошкодження. Водночас Юсов розповів, що конструкція корабля робилася не в Росії, що теж, схоже ускладнює його відновлення.

"Найближчим часом його не побачимо. Однак у них є інші судна", – додав він.

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