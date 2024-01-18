Нова якість "бавовни", – у ГУР прокоментували атаку на нафтобазу в Санкт-Петербурзі
Джерело:"УП. Live"
У ніч проти 18 січня безпілотники завдали удару по нафтобазі в Санкт-Петербурзі. В ГУР вважають, що ця атака свідчить про "нову якість" засобів ураження та розширення географії "бавовни" у Росії.
Водночас представник ГУР МО Андрій Юсов зауважив, що більшість вибухів та пожеж у Росії – це робота самих громадян країни-агресорки з різних мотивів. За його словами, це прямі наслідки російського вторгнення й агресії проти України.
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Юсов про атаку по нафтобазі
Представник ГУР МО зазначив, що розвідка традиційно не підтверджує та не спростовує своєї причетності до цього удару.
Бавовна була в Ленінградській області й раніше, але цього разу це нова якість "бавовни" і що стосується географії й що стосується засобів ураження. І так, для ворога є підстави переживати за свої військові об’єкти, які дислокуються на території Петербургу і Ленінградської області,
– запевнив Юсов.
За його словами, ця нафтобаза активно використовується для обходу санкцій, а також постачання і фінансування військ загарбників. Тому, як зазначив Юсов, це предметні та законні цілі для подібного роду інцидентів.
Він також додав, що ударні БпЛА могли бути запущені з території Росії, але "це не точно".
Що відомо про "бавовну" у Ленінградській області
- Раніше джерела 24 Каналу повідомили, що цієї ночі українські безпілотники атакували нафтобазу в Ленінградській області Росії. Наголосили, що це спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України. За попередньою інформацією, для атаки по ворожому об'єкту застосували сучасні українські засоби.
- Згодом російське оборонне відомство повідомило про атаку та зазначило, що БпЛА начебто було збито. Водночас російські ЗМІ повідомили, що безпілотник упав і вибухнув на території АТ "Петербурзький нафтовий термінал" у Санкт-Петербурзі. Телеграм-канали писали, що "дрон з 3 кілограмами вибухівки" впав на території термінала.
- Крім того, вибухи пролунали одразу в кількох областях країни-агресора. Їх також чули щонайменше у Московській та Бєлгородській областях. Губернатор Бєлгородської області також заявляв, що в регіоні оголошено повітряну тривогу буцімто через "ракетну небезпеку". Також повідомляв, що нібито на Бєлгород "летіло 10 ракет". Втім, традиційно російська "ПВО" нібито все "успішно збила".
- У підмосковному Подольську заявили про "успішну" роботу російської "ПВО". Згодом мер Москви заявив, що у Підмосков'ї нібито "збили безпілотник".