У ГУР прокоментували обмін полоненими, який зірвала Росія: ворог знехтував важливим нюансом

Сьогодні, 24 січня, був запланований обмін військовополоненими, одначе він не відбувся. Російське міноборони каже, що це сталося внаслідок падіння літака Іл-76, який перевозив українців.

Наразі у ГУР не можуть спростувати, або підтвердити заяву окупантів щодо осіб, які перебували на борту збитого літака.

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Росіяни могли діяти навмисно

У відомстві зазначили, що Україна зі свого боку виконала всі домовленості. Російських військовополонених вчасно доставили до точки, де мав відбутися обмін.

Водночас безпеку захисників, відповідно до домовленостей, мала б забезпечити російська сторона.

Українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому,

– наголосили у ГУР.

В розвідці підкреслили, що Україну не попередили про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Тому є підстави вважати, що Росія могла навмисно піддати загрозі життя та безпеку полонених для дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави.

Падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області: що відомо

Вранці 24 січня над Бєлгородською областю впав російський військово-транспортний літак Іл-76.

Російське міноборони заявило, що на його борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

У ГУР пізніше підтвердили, що на 24 січня був запланований обмін полоненими, однак він зірвався. Там зазначили, що перевіряють інформацію щодо того, чи могли українці перебувати на борту збитого Іл-76.

У Зеленського заявили, що коментувати інцидент будуть пізніше, коли стануть відомі усі його деталі.

Тим часом журналісти та аналітики, проаналізувавши відео із падінням літака, вважають, що він летів від кордону з Україною і міг перевозити зброю на кшталт ракет С-300. Це судно днем раніше помітили над Вірменією. Воно прямувало у бік Ірану, де зникло з радарів. Воно також пролітало через Єгипет, до цього через Саудівську Аравію, Червоне море та Іран. Зник з радарів літак біля Сирії, а потім полетів в Бєлгород.

Пропагандисти опублікували список полонених, які начебто перебували на літаку, що впав. У ньому є Коноваленко Максим Анатолійович 1990 року народження, якого обміняли раніше – 3 січня 2024 року.

: У ГУР уточнили, що посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною. Вона має заздалегідь обговорюватися обома сторонами. Інакше, наражає на небезпеку весь процес обміну.