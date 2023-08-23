Це візитна картка ППО Росії, – у ГУР кажуть, що знищення С-400 матиме наслідки для подій у Криму

В окупованому Криму 23 серпня було знищено сучасну російську систему ППО С-400 "Тріумф". С-400 знищили поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут.

Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що в Криму було знищено візитну карту російських засобів ППО, маючи на увазі С-400, пише 24 Канал. Водночас він не став розкривати, чим саме вразили "Тріумф", додавши, що хай окупанти мучаться, розгадуючи цю загадку.

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Юсов припустив, що після того, як у Криму було знищено С-400, тепер кількість охочих придбати в Росії "Тріумф" буде значно менше.

Вибух, який ліквідував візитну карту російських засобів ППО. Те, що вони хотіли продавати задорого за кордон, я думаю, тепер охочих купляти подібні не дуже ефективні речі, які, втім, гарно горять, буде значно й значно менше,

– сказав він.

Представник розвідки повідомив, що є інформація про ліквідацію особового складу унаслідок удару по С-400. Крім того, він зазначив, що комплекс С-400 – це не одна одиниця техніки.

Тому, за його словами, все, що було довкола, або знищено або пошкоджено.

Коментуючи те, як знищення С-400 позначиться на роботі ППО росіян у Криму, Юсов заявив, що комплексів "Тріумф" у Росії дуже небагато, тому що це одна з останніх їхніх розробок.

"Оскільки це одне з найсучасніших їхніх знарядь і засобів ППО й ПРО – це матиме системні наслідки для розвитку подій у Криму", – каже представник ГУР МО.

Врешті-решт, Юсов зіронізував, що сьогодні в Криму "справді відбувся тріумф, але тріумф не в окупантів".

Це власне тріумф для України й українців, які наближають звільнення українського Криму,

– констатував він.

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