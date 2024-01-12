Не лише балістика: у ГУР розповіли, що ще КНДР передала Росії

Українська розвідка має вдосталь інформації про постачання Росії балістичних ракет від Північної Кореї. Втім, країна-агресорка отримала не лише їх. У ГУР МО розповіли й про інше озброєння, яке Москва прийняла від КНДР.

Генеральний прокурор України Андрій Костін раніше підтвердив використання Росією озброєння КНДР. Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета була вироблена Північною Кореєю.

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Що ще отримала Росія від КНДР

Андрій Юсов в ефірі телемарафону зазначив, що факт співпраці між Росією і Північною Кореєю є беззаперечним. Він розповів, що країна-агресорка отримала від КНДР не лише балістичні ракети, але й інше озброєння.

Постачання артилерійських снарядів, боєкомплектів, снарядів для реактивних систем залпового вогню, мін – це те, що мало факт і підтвердження,

– зазначив представник ГУР МО.

Якщо говорити про балістику, як зазначив Юсов, то тактика та інформація щодо цього наразі вже відома.

Втім, за його словами, водночас продовжується збір даних для того, щоб надалі можна було більш детально і проаналізувати інформацію, і коментувати щось стосовно цього приводу.

Співпраця між Росією та КНДР: що відомо