Спецпризначенці ГУР відбили побратимів із російського полону на Запорізькому напрямку

Українські спецпризначенці врятували з російського полону 3 солдатів підрозділу "Артан Х", що вирушили на завдання. Бійці втратили боєздатність через отруєння невідомим газом.

Деталі операції розповіли в Головному управлінні розвідки МО України в четвер, 8 травня, передає 24 Канал. Звільнені захисники повернулись із трофейною зброєю та важливими даними, зараз вони лікують опіки.

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"Трилер" із Запорізького фронту

Солдати підрозділу "Артан Х" на позивні "Кец", "Анубіс" і "Ключик" здійснювали диверсійно-розвідувальний рейд до позицій 247-го десантно-штурмового полку окупаційних військ. Там вони зіштовхнулися з групою противника та вступили у ближній бій – 3 українських штурмовиків проти 3 російських десантників.

У бою ворог застосував невідому хімічну речовину, унаслідок отруєння газом захисники втратили боєздатність і потрапили в полон. Опісля росіяни почали відхід із відкритої місцевості до підконтрольного їм населеного пункту.

Рух зафіксували аеророзвідники підрозділів активних дій ГУР. Майстри з "Артану" та суміжних підрозділів прицільно атакували ворога FPV-дронами. Після ліквідації першого окупанта один з полонених скористався хаосом і втік, знайшовши укриття в одній зі зруйнованих будівель.

Дуже пекло в грудях від газу, яким нас труїли росіяни. Коли налетіли наші FPV – це було неймовірне відчуття. Дуже вдячний побратимам, що не залишили напризволяще і фактично вирвали з полону,

– розказав "Кец".

Зрештою оператори ударних дронів знищили другого загарбника, а третього "дістали" під старою вантажівкою.

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Після ліквідації ворожої групи до двох бійців "Артану Х" підлетів розвідувальний дрон з інструкціями від командира. Третій штурмовик самотужки дістався до позицій підрозділу через декілька годин.

Такі епічні історії підіймають бойовий дух. Те, що зробили оператори дронів "Артану" та суміжних підрозділів Сил безпеки та оборони України, – найвищий рівень майстерності, просто ювелірна робота. За своїх б’ємося до кінця. Окупантів – знищуємо,

– зазначив "Фаворит", командир підрозділу "Артан Х".

Нагадаємо, напередодні ССО показали, як змусили здатися в полон 6 окупантів. Захисники одразу обшукали солдатів 34-ї бригади російських збройних сил на наявність зброї та дізналися інформацію про інші позиції противника.