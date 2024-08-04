Збиття Ту-22М3: ГУР встановило російських військових зі складу екіпажу бомбардувальника

Українські захисники збили стратегічний бомбардувальник 19 квітня 2024 року. ГУР уже встановило дані окупантів, які літали на Ту-22М3.

Ексклюзивні деталі операції зі знищення Ту-22М3, проведеної ГУР та Повітряними силами, а також встановлені дані російських воєнних злочинців з-поміж екіпажу літака опубліковано у документальному матеріалі Артема Шевченка.

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Імена і дані російських військових зі збитого Ту-22М3

Воєнна розвідка України вже встановила імена й детальні відомості про 4 воєнних злочинців зі складу екіпажу знищеного російського бомбардувальника Ту-22М3.

Усі змогли катапультуватись, щоправда, вижили лише двоє:

командир корабля – Колєсніков Сєргєй Анатольєвіч , заступник командира ескадрильї з військово-політичної роботи, майор, особистий номер Е-199209. Проживає у Шайковці, будинок 7, квартира 55, розлучений, має дочку.

, заступник командира ескадрильї з військово-політичної роботи, майор, особистий номер Е-199209. Проживає у Шайковці, будинок 7, квартира 55, розлучений, має дочку. Штурман авіазагону – Скрябічєв Алєксандр Владіміровіч , капітан, особистий номер Е-179241. Проживає у Шайковці, будинок 1, квартира 8, дружина – Скрябічєва Наталія, двоє синів.

, капітан, особистий номер Е-179241. Проживає у Шайковці, будинок 1, квартира 8, дружина – Скрябічєва Наталія, двоє синів. Помічник командира корабля – Кононов Андрєй Юрієвіч , капітан, особистий номер Ф-193346. Проживав у Шайковці, будинок 1, квартира 41, дружина – Кононова Свєтлана, дві доньки. Був ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року.

, капітан, особистий номер Ф-193346. Проживав у Шайковці, будинок 1, квартира 41, дружина – Кононова Свєтлана, дві доньки. Був ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року. Штурман-оператор авіазагону – Ґрушанін Андрєй Алєксандровіч, старший лейтенант, особистий номер МТ – 498741, розлучений, дітей немає. Також ліквідований разом з ТУ-22М3 19 квітня 2024 року.

Повні профайли на цих льотчиків та інших російських воєнних злочинців із детальним описом їхніх злодіянь розміщено на спеціальному порталі "Книга катів українського народу", який постійно оновлюється і поповнюється,

– зазначили в ГУР.

Коротко, що відомо про знищення Ту-22М3