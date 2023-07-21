Такі дані є, – у ГУР заявили, що в Росії готується ще один заколот

Серед воєнно-політичної еліти Росії зростає невдоволення через рішення Владіміра Путіна розпочати війну проти України. Через це в Росії готується ще один заколот, схожий на той, що влаштував Євгєній Пригожин.

У ГУР МО заявили, що мають дані про підготовку нового заколоту в Росії. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, інформує 24 Канал.

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Головна причина невдоволення еліт – режим Путіна

Юсов вирішив не розкривати дані, якими розвідка володіє щодо підготовки заколоту в Росії, щоб не допомагати ФСБ.

Ми не будемо ними ділитися, розуміючи, що нас тут і ФСБ може дивитися, і вони із задоволенням занотують. Давайте не полегшувати їм роботу,

– сказав він.

Водночас представник української розвідки зазначив, що російська воєнно-політична еліта розуміє, що рішення про анексію Криму, про напад на український схід і повномасштабне вторгнення – були помилковими і безглуздими для інтересів Росії.

За словами Юсова, у Росії намагаються зробити цапами-відбувайлами кадрових військових. Наразі питання у тому, наскільки довго військові будуть це терпіти.

"Головна причина – саме в цьому, власне, у режимі і фігурі Путіна. Все інше – це похідне. І те, що у Росії намагаються зробити цапами-відбувайлами кадрових військових, – питання, наскільки довго вони будуть терпіти це", – резюмував Юсов.

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