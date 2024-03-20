Завдали збитків на сотні тисяч доларів: ГУР здійснило масштабні кібератаки на структури Росії
Джерело:Центр протидії дезінформації
Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповіло про нові масштабні кібератаки на російські структури. Українська розвідка змогла завдати значних збитків загарбникам держави-агресора.
За попередніми даними, збитки завдані російським структурам можуть оцінюватися у сотні тисяч доларів США. Наразі фахівці вивчають, наскільки серйозними були ці ураження для росіян.
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ГУР здійснили низку кібератак на російські структури
У Центрі протидії дезінформації написали, що українці атакували не лише російські державні, а й приватні структури, що фінансують війну. Зокрема, всі ці атаки відбувалися з 11 по 18 березня 2024 року.
За 7 днів ГУР МО вдалося зробити з російськими структурами наступне:
- вивести з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю Росії "Ростелекому";
- отримати доступ до системи електронного документообігу влади Бєлгородської області, здійснити фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників;
- атакувати та вивести з ладу комунікаційне обладнання ТОВ "Белзнак";
- захопити та знищити серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостінг-провайдера 1Gb.ru та десятків тисяч вебсайтів, які він обслуговував;
- вивести з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik у Новосибірську.
У ГУР також наголосили, що завдані ворогу збитки оцінюються сотнями тисяч доларів США. Але точні цифри поки що не встановлені. Однак це призвело до серйозних технічних проблем у функціонуванні різноманітних російських організацій.
Раніше кіберфахівці ГУР зламали систему держпослуг Росії
- Під час так званих "виборів" президента Росії кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони 16 березня зламали систему державних послуг Росії. Там відбувалося електронне голосування за кандидатів на пост глави країни-агресорки.
- Внаслідок кібератаки сайт державних послуг Росії "лежав". В такому ж стані перебувала і система голосування.
- Атаку вдалося провести за допомогою обходу систем захисту, яка була на сайті. Там також наголосили, що, окрім цього, продовжували здійснювати атаки на електронні сервіси партії Владіміра Путіна "Єдіная Росія".
- Крім того, під час виборів також фіксували збої у системі електронного голосування у Росії. Повідомлялося, що збої у роботі електронного голосування в Росії стали наслідком роботи ГУР.