WP розповіло, як ГУР зірвало поставки зброї до Росії з Південної Африки

Українські спецслужби продовжують вражати світ зухвалими та успішними операціями проти Росії. Останнім часом у медіа хвилю захоплення викликала робота СБУ, а саме операція "Павутина". Втім, як виявилося, ГУР теж не "пасе задніх".

Так, The Washinghton Post з'ясував, що за два дні до атаки на аеродроми агенти ГУР атакували військову базу біля Владивостока. У нападі на стратегічний об'єкт окупантів фігурували "славнозвісні" вантажівки з вибухівкою та дрони, передає 24 Канал.

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ГУР "перекрило кисень" окупантам у Південній Африці

Також видання наголосило, що ГУР під керівництвом Буданова проводить масштабні операції в Росії та по всьому світу.

Однією з тактик ГУР є удари по силах "Вагнера" в Африці. Наприклад, у липні минулого року внаслідок операції було вбито 84 вагнерівців і 47 малійських військових.

Розвідники також здійснили операції в Південній Африці з метою зірвати постачання зброї до Росії.

У грудні 2022 року українські агенти виявили, що російське вантажне судно "Lady R" пришвартувалося на військово-морській базі у південноафриканському місті Саймонстаун для отримання зброї.

ГУР передав цю інформацію США, після чого посол США в Преторії публічно висловив протест у травні 2023 року.

ГУР також вдалося зірвати передачу зброї російському вантажному літаку в ПАР того ж року.

Коли в серпні 2023 року навчальний корабель ВМФ Росії "Смольний" прибув у Кейптаун, Україна різко протестувала. За словами джерел, деякі офіцери розглядали можливість атаки на корабель, але утрималися.