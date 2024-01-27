Знищено всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting: ГУР завдало удару по обороні ворога

Українські розвідники здійснили чергову успішну кібератаку, завдавши удару по інфраструктурі компанії IPL Consulting. Вона працює на міноборони Росії.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про успішну кібератаку. Розвідники знищили всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.

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Що відомо про компанію IPL Consulting

Компанія IPL Consulting презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, які займаються проєктуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу.

Наслідки операції ГУР

Фахівці ГУР проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних.

Вартість втраченого Росією цифрового масиву даних підраховується. В умовах санкційного тиску проти Росії, що триває, нанесені збитки для ворога – вкрай болючі. Крім того, постраждають десятки компаній Росії, які працюють на "оборонку" держави-агресора,

– повідомили в ГУР.

ГУР здійснило атаку на IPL Consulting

Раніше джерела 24 Каналу повідомили, що хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, зламали російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території Росії.

Хакери зламали російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території Росії