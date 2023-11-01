Бійці ГУР знищили рідкісну радіорелейну станцію: епічні кадри втрат ворога

Українські військові продовжують давати ворогу гідну відсіч. Зокрема, на кордоні із Росією наші бійці знищили дороговартісне обладнання.

Українські розвідники уразили російську радіолокаційну станцію. Це сталося у Бєлгородської області.

Дивіться також Втрати Росії в Україні дорівнюють 19 арміям НАТО: з чим можна порівняти 300 000 знищених ворогів

Особовий склад теж зазнав втрат

Воїни Головного управління розвідки Міноборони України у взаємодії з побратимами із Сил спеціальних операцій та 1-ї окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна виявили та завдали ураження дороговартісній російській радіорелейній станції 48Я6-К1 "Подлет".

Це обладнання ворог міг використовувати для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах. ️Об’єкт пошкодили на кордоні із Росією, поблизу населеного пункту Красная поляна Шебекінського району Бєлгородської області.

Радіолокаційна станція вийшла з ладу. Крім цього, особовий склад також зазнав втрат.

ГУР знищили радіолокаційну станцію ворога: дивіться відео

Втрати ворога перевищили 300 тисяч бійців