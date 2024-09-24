ГУР звільнило Вовчанський агрегатний завод: що про нього відомо та яке значення

Про те, що бійці Головного управління розвідки звільнили агрегатний завод у Вовчанську, стало відомо 24 вересня. 24 Канал зібрав, яке значення має ця подія.

Окупанти захопили завод у травні цього року. Тоді завод став справжньою проблемою для росіян під час їхнього наступу на Харківщину. Та наприкінці вересня завод звільнили.

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Як звільняли Вовчанський агрегатний завод

В результаті надзвичайно складної та успішної операції підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства. У вівторок, 24 вересня, о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції. Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Терор",

– ідеться в повідомленні ГУР.

Бої за агрегатний завод у Вовчанську / Фото ГУР

Ворог опирався шалено: повсякчас застосовував безліч артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важких вогнеметних систем "Солнцепьок". Тому бійці ГУР МОУ здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. І в окремих випадках вступали у рукопашний бій.

На об'єкті було 30 будівель. Після зачистки усіх, територію агрегатного заводу передали під контроль ЗСУ. Окрім знищення противника, гурівці взяли полонених і поповнили обмінний фонд.

Звільнення Вовчанського агрегатного заводу: дивіться відео від ГУР

Яке значення агрегатного заводу у Вовчанську

Це головний стратегічний об'єкт у місті, який контролювали окупанти. Як повідомили розвідники, росіяни перетворили агрегатний завод на пропагандистську "фортецю". Для оборони залучили найбільш мотивовані та професійні підрозділи. Серед них були навіть бійці 45 бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ з аеродрому Кубінка у Підмосков'ї.

У Deep State зауважили: з червня Сили Оборони утворили оперативне оточення заводу, захопивши підходи до нього. Там добре працювали воїни підрозділу Khorne Group 116 ОМБр та ССО.

Для росіян це був "подвиг" та "героїчне утримування". Але ці бовдури просто втрачали людей і дарували насолоду для Сил Оборони, які їх там із задоволенням знищували. Синьої зони (звільненої – 24 Канал) на північних кордонах Харківщини буде більше,

– написали Deep State.

Ситуація у Вовчанську / Фото Deep State

Хронологія боїв за завод: росіяни тримали оборону в оточенні та били по своїх

У червні військовий експерт Владислав Селезньов говорив, що росіяни загнали себе у пастку, адже на заводі заблоковані окупанти. А речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев назвав три можливі варіанти розвитку подій для ворога – здатися українським військовим у полон і постати перед українським правосуддям, або постати перед міжнародним судом, або постати перед судом Божим.

У вересні стало відомо, що росіяни завдали удару по власних підрозділах біля Агрегатного заводу у Вовчанську. Є думка, що це зробили для того, щоб полегшити страждання заблокованим там чотирьом десяткам солдатів. Воду, їжу та боєприпаси загарбникам доставляли дрони.

Удар росіян по заводу дав підстави аналітикам американського Інституту вивчення війни припустити, що українські військові вибили ворога, тож окупанти б'ють по своїх уже колишніх позиціях. Та в ЗСУ спростували ці відомості, пояснивши, що ISW не володіють повною інформацією.

Що відомо про завод і де він розташований

Вовчанський агрегатний завод – українське підприємство з виробництва агрегатів, насосних автоматичних установок. Він виробляв вузли, деталі та приладдя для автомобілів і їхніх двигунів і літальні апарати, зокрема космічні.

Де розташований Вовчанський агрегатний завод: показуємо на карті

Від підприємства до кордону з Росією – 6 кілометрів по прямій. Це не дивно, бо Вовчанськ – прифронтове місто. До Харкова 50 кілометрів.