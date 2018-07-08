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Гурт Бумбокс згадав Олега Сенцова на Atlas Weekend: щемливе відео

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Гурт Бумбокс згадав Олега Сенцова на Atlas Weekend
Гурт Бумбокс згадав Олега Сенцова на Atlas Weekend / Скріншот з відео

Український гурт Бумбокс 7 липня на музичному фестивалі Atlas Weekend в Києві виконав один зі своїх найпопулярніших хітів "Наодинці". Фронтмен гурту Андрій Хливнюк вирішив нагадати фанатам про українського режисера Олега Сенцова, що голодує у російській колонії.

Під час виконання синглу на екранах фестивалю з’явились чорно-білі зображення Олега Сенцова і надпис "#FreeSentsov", появу яких схвально підтримали глядачі фестивалю. Після завершення пісні Хливнюк нагадав прихильникам, що Олег Сенцов голодує вже 55 днів, і попросив розповісти про це тим, хто про це не знає.

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Якщо ви думаєте, що я травлю тут пропаганду, дізнайтесь більше про цей процес. Дізнайтесь самі про це і розкажіть всім іншим правду, тільки правду. Можете сказати, будь ласка, дуже просту фразу? "Free Олег Сенцов!",
– прокоментував ситуацію зі сцени Андрій Хливнюк.

Фанати прийняли пропозицію музиканта і разом почали скандувати про звільнення політичного в’язня в Росії.

 

 

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: LifeStyle Бумбокс Фестивалі Музика Новини України Новини Києва Олег Сенцов Новини культури
Джерело: 24 Канал
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