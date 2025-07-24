Зі слідством співпрацюватиме, – адвокатка вперше відповіла, чому Гусаков виїхав за кордон

31-річний львів’янин Назарій Гусаков з діагнозом спінальної м'язової атрофії (СМА) спровокував скандал через підозри у непрозорому зборі донатів, а також у можливому шахрайстві і відмиванні грошей.

Згодом стало відомо, що Назарій Гусаков виїхав з України. Мету виїзду журналістам Суспільного назвала адвокатка хлопця Наталія Бельдій, пише 24 Канал.

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Чи пов'язаний виїзд зі скандалом

За офіційною інформацією, Назарій Гусаков виїхав до Італії 13 червня 2025 року. Нібито виїзд був плановим і погодженим відповідно до стану його здоров’я.

Однак, переховуватися в Італії Назарій не збирається, як заявила адвокатка Наталія Бельдій. Після завершення лікування Назарій збирається повернутись додому і співпрацювати з правоохоронними органами.

Коли буде оголошена така підозра, ми з Назарієм Гусаковим оберемо тактику захисту в цій справі. Назарій Гусаков має намір співпрацювати зі слідством і судом,

– сказала Наталія Бельдій.

Вона наголошує, що виїзд Назарія був зумовлений різким погіршенням здоров'я.

Він не може навіть дивитися в камеру, не може тримати телефон. Для того, аби мені з ним спілкуватися, повинен бути якийсь помічник, який прийме телефонний дзвінок чи зателефонує мені. Йому навіть важко сидіти в інвалідному візку,

– розповіла адвокатка.

Наталія Бельдій зазначила, що наразі не готова коментувати питання винуватості чи невинуватості її клієнта, адже досі не оголошена підозра.

Втім, генпрокурор Руслан Кравченко 23 липня сказав, що підозру Назарію таки невдовзі оголосять заочно. Мовиться про шахрайство та відмивання грошей.

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