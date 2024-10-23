А чи не з українського зерна: у мережі з'явилося обурливе фото генсека ООН у Росії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув із неанонсованим візитом до Казані у день початку саміту країн BRICS. Візит генсека до Росії уже розкритикували. Зокрема, обговорюваним стало фото зустрічі Гутерріша, на якому того частують хлібом.

Так, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко запитав, чи не вкраденого українського зерна хліб.

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Доволі цікава позиція ООН і генсека – їсти хліб в Росії на БРІКС. А хліб точно не з вкраденого українського зерна?,

– написав Коваленко.



Гутеррішачастують хлібом в Росії / Фото росЗМІ

Критика візиту Гутерріша

Напередодні МЗС України теж розкритикувало ідею такого візиту. Пр цьому там звернули увагу, що генсек ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії.

"Однак, прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН", – наголосили у відомстві.

Долучився до критики і глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс – у мережі Х він написав, що "це неприйнятно".

Що відомо про візит Гутерріша до Росії