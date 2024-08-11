У Гуєво Курської області підняли прапор України: де село на карті та яка відстань до кордону

У неділю, 11 серпня, у мережі з'явилося відео, на якому в селі Гуєво Курської області замість триколора вішають український прапор. Росіяни скаржаться, що населений пункт перейшов під контроль ЗСУ.

Село Гуєво розташоване безпосередньо біля кордону з Україною. Де саме, показує 24 Канал.

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Прапор України у Гуєво

У Курській області вже 6 добу підряд тривають бої. Так, 11 серпня у мережі показали відео, на якому солдати знімають російський триколор у селі Гуєво, замінюючи його на український стяг.

Зазначимо, що Гуєво – це населений пункт у Суджанському районі Курської області. Село розташоване за 3,5 кілометра від російсько-українського кордону, за 96 кілометрів на південний захід від Курська, за 10,5 кілометрів на південь від районного центру – міста Суджа.

Де розташоване село Гуєво: дивіться на карті

До слова, кілька днів тому з'явилося відео з українськими військовими у Суджі. Вони з'явилися напроти стратегічного об'єкт "Газпрому" та заявили, що він контролюється 99-м механізованим батальйоном 61 ОМБр. Зазначалося, що Суджа перейшла під контроль ЗСУ.

Вранці 10 серпня у мережі показали відео, на якому українські бійці повідомляють, що нібито зайшли у село Пороз Бєлгородської області. Стверджується, що це був 252 батальйон.

Також росіяни скаржилися на бої у селі Бєлоє. Російські воєнкори писали, що ЗСУ нібито увійшли до Беловсьокого району Курської області.

Зазначимо, що Генштаб офіційно не підтверджував присутність регулярної української армії на території Курської області.