Говорити так – доволі необережно, – Данілов прокоментував анонс щодо "відставки" Резнікова

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія нещодавно заявив про відставку міністра оборони Олексія Резнікова, проте вона так і не відбулася. Таке рішення повинен був ухвалити президент.

До цього давати подібні анонси – доволі необережно. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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Данілов прокоментував "відставку" Резнікова

Секретар РНБО заявив, що є дві посади, рішення щодо яких, згідно з Конституцією України, перебувають за президентом. Мовиться про міністра закордонних справ і міністра оборони.

І до того часу, доки від президента не буде тих чи інших нормативно-правових рішень, говорити про якісь речі, як на мене, доволі необережно. Мають бути відповідні документи від президента нашої країни,

– пояснив Данілов.

За його словами, складно сказати, навіщо хтось робить ті чи інші анонси або припущення заздалегідь.

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