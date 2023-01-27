Ядерної частини там немає, – Повітряні сили пояснили, чому Росія використовує ракети Х-55

Росія знову використала для атаки по Україні ракету Х-55 з імітатором ядерної бойової частини. Тобто ядерної боєголовки там не було, її викрутили.

Це вже щонайменше четвертий випадок таких дій ворога. Навіщо Росія вдається до таких дій пояснив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що відомо про використання Росією Х-55

Юрій Ігнат розповів, що справді Х-55 – це ракета з ядерною боєголовкою, а Х-555 – це її модернізована версія. Росіяни справді використовують для атак по Україні ракети Х-55: "Ми бачили фактично докази. Вони (росіяни – 24 Канал) звичайно ж виймають чи не ставлять ядерну частину. Є якийсь там імітатор".

Для чого її (Х-55 – 24 Канал) використовують? Для того, щоб, власне, розосередити наше ППО…

– пояснив речник.

За його словами, цю ракету навіть можуть використовувати як хибну ціль. Наприклад, якщо разом летить 5 ракет, то з них дві можуть бути Х-55 і три – Х-101.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ пояснив, що Росія використовує Х-55 тому, що ракет у росіян стає все менше, їх шкода.

Що відомо про використання Росією Х-55