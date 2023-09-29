Вимагав хабарі за "правильне рішення": на Одещині керівника райсуду "спіймали" на гарячому

На Одещині СБУ і НАБУ викрили недоброчесного очільника одного з райсудів. Чоловік вимагав гроші за ухвалення рішень на користь зацікавленої сторони.

Йдеться про виконувача обовʼязків голови Комінтернівського райсуду Одещини. Саме він гарантував місцевому жителю "порішати" його проблему за грошову винагороду.

Дивіться також Справа Князєва: ексголові Верховного суду вже втретє зменшили розмір застави

Корупція у суді

Правоохоронці встановили, що суддя пообіцяв чоловіку забезпечити позов та витребувати документи у цивільній справі в обмін на 50 тисяч гривень хабаря. Одразу потому, як посадовець отримав хабаря та прийняв "обіцяне" рішення на користь місцевого жителя, до нього завітали детективи НАБУ і САП.

Наразі розслідування ще триває. Виконувачу обов'язків голови райсуду вже повідомили про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує 10 років в'язниці.

Хабарництво в Україні: що відомо