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Хакерам вдалося обійти захист оновленої прошивки PlayStation 4

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Хакерам вдалося обійти захист оновленої прошивки PlayStation 4
Хакерам вдалося обійти захист оновленої прошивки PlayStation 4 / Фото з вільних джерел

Нещодавно хакерам вдалося "зламати" PlayStation 4. Не дивлячись на всі намагання японської корпорації підвищити безпеку своїх пристроїв, умільцям вдалося підкорити актуальну прошивку консолі – 5.05.

Про це повідомляє henerdmag.

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Весь злом умовно ділиться на дві частини: по-перше, хакерам потрібно виявити лазівку в програмному забезпеченні, що дозволяє запустити фрагмент "небезпечного" коду. По-друге, запустивши код, потрібно знайти спосіб змусити приставку перейти в помилковий стан, який підніме права доступу коду до "заліза" – тобто запустити експлойт з системними правами.

У лютому знайшовся спосіб здійснити таку атаку на прошивці 4.55. Тоді пара хакерів об'єднала свої напрацювання для двох різних версій (4.55 і 5.05). Експлойт під назвою bpf, за словами творців, не залишив систему без захисту від піратства і не запускав "сторонні додатки" – він просто давав змогу виконувати код з підвищеними правами. Радіти, таким чином, було нічому. Крім того, приставки з 4.55 знайти не так легко та й більша частина ігор потребує актуальної версії ОС.

Для PlayStation 4, втім, нещодавно вийшла прошивка 5.55, так що конфронтація Sony і хакерів, імовірно, ніколи не завершиться. Поки деякі геймери вивчають неофіційні інструкції по "відкату" до старих версій програмного забезпечення, кодери напевно вже взялися за вивчення актуального програмного забезпечення, а співробітники японської корпорації – за латання дірок.

Теги: Ґаджети Техно хакери Хакерська атака Ігри Sony
Джерело: 24 Канал
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