Хакери намагались зламати телевізійний сигнал: транслювали російське ІПСО

Росіяни продовжують вести війну не лише на полі бою, а й на інформаційному фронті. Так, хакери намагалися зламати телевізійний ефір 24 Каналу, та фахівці оперативно відновили сигнал.

Там запустили російське ІПСО. Про це повідомляє 24 Канал.

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Втім, плани росіян вчергове провалилися. Команді 24 Каналу вдалося швидко відновити мовлення.

Росіяни запустили ІПСО в ефірі 24 Каналу / Фото 24 Каналу

Детальніше про напад

Повідомляють, що нападу зазнала супутникова станція, яка передає сигнал 24 Каналу на борт супутника AMOS. На жаль, цей сигнал досі отримують для подальшого розповсюдження деякі оператори кабельного телебачення, тому і в їхніх пакетах було видно наслідки цієї атаки.

Варто зазначити, що це лише один із супутників, що транслюють сигнал нашого каналу. Всі інші канали доставки сигналу – MEGOGO, KyivStarTV та інші ОТТ провайдери, більшість операторів кабельного телебачення та сигнал на супутнику ASTRA, а також інтернет канали передачі – стабільно працюють.

24 Канал вже був під атаками хакерів

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 Канал неодноразово піддавався нищівним атакам хакерів ворога.

Цифри, які згодом показували західним консультантам, експертам з безпеки у сфері ІТ, вражали. Ми витримували такі масовані атаки противника, які наше обладнання і системи захисту ІТ не мали б витримати.

Ми витримали, вистояли та продовжуємо впевнено показувати правду світу.

Інші операції російських хакерів

Відоме російське угруповання хакерів Cold River спробували атакувати американські ядерні лабораторії. Зловмисники намагалися отримати паролі від внутрішніх мереж установ, створюючи фальшиві логін-екрани й відправляючи електронні листи їхнім співробітникам.

Нещодавно хакери здійснили атаку на обленерго України. Станом на 31 січня повідомили про проблеми у Львові.

Також декілька інтернет-провайдерів Львова відключилися від мережі внаслідок кібератаки з боку російських хакерів. Користувачі повідомили про відсутність з'єднання.

24 Канал був і є незламним для своїх глядачів. Ми приділяємо величезну увагу питанням безпеки, захищеності й надійності нашого ефіру, як і інформації, яку подаємо. Разом до перемоги!