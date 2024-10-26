Уже незабаром стане відомо, хто саме очолюватиме США найближчі чотири роки. На тлі передвиборчої метушні викрито подробиці китайського шпигунства за кандидатами у президенти Сполучених Штатів.

Як повідомляє The New York Times, китайські хакери проникли до даних на телефонах, якими користувався колишній президент Дональд Трамп і його напарник, сенатор від Огайо Джей Д. Венс.

Дивіться також Путіну можуть допомогти вибори у США: перемога якого кандидата потрібна диктатору

Китайці залізли у телефони республіканців і демократів

Наразі слідчі намагаються визначити, які саме дані могли перехопити китайці. Припускається, що тип інформації на телефонах, якими користуються Трамп і Джей Ді Венс, може бути золотою жилою для розвідувального агентства. Ймовірно, вона викриває коло спілкування кандидатів у президенти і віцепрезиденти. Ці знання можуть бути дуже цінними для Китаю.

Цього тижня стало відомо, що хакери зламали систему найбільшої телекомунікаційної компанії США Verizon. Зловмисники атакували не тільки телефони Трампа і Венса, але мобілки людей зі штабу Камали Гарріс, зокрема сенатора Чака Шумера.

Західні експерти з кібербезпеки вважають, що за атакою стоїть хакерська група, яку вони назвали Salt Typhoon.

ФБР і представники національної безпеки повідомили, що вони глибоко стурбовані потенційним обсягом скомпрометованих даних і широким колом можливих жертв. Фахівці опублікували спільну заяву, у якій звинувачують у хакерстві Китай.

Наразі залишається незрозумілим, чи могли хакери отримати доступ до текстових повідомлень, особливо до тих, які надсилалися через незашифровані канали.

До слова, нещодавно Гарріс заявила, що у разі перемоги Трампа, він змусить Україну капітулювати перед Росією.