Хакерська атака на Україну: Німеччина готова надати допомогу

Українські урядові сайти 14 січня зазнали масштабної хакерської атаки. У Німеччині заявили про готовність надати допомогу для подолання її наслідків.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Німеччини Крістофер Бургер. Наразі німецькі фахівці перевіряють, яким чином можна допомогти Україні.

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За словами глави МЗС Німеччини, уряд країни засуджує серйозну хакерську атаку, яка торкнулася багатьох центральних урядових структур.

Як близький партнер України ми, звісно, готові підтримати її під час цієї важкої кіберкризи,

– наголосив дипломат.

У Службі безпеки України заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося.

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Хакерська атака на Україну: що відомо

В Україні вночі 14 січня сталась глобальна атака на урядові сайти. Зокрема, це торкнулося ресурсів Міносвіти, ДСНС, Кабміну, Міністерства аграрної політики, сайту Судової влади України, МЗС та Дії.

На всіх сайтах після атаки було антиукраїнське повідомлення трьома мовами: українською, російською та польською. Однак у Польщі заявили, що носії мови так не спілкуються.

У Євросоюзі засудили глобальну кібератаку на урядові сайти в Україні. Жозеп Боррель заявив, що у Брюсселі планують допомогти українцям ліквідувати наслідки хакерського нападу.

У Центрі інформаційної безпеки повідомили, що, ймовірно, атаку здійснила Росія.

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