ХАМАС намагався обстріляти ракетами міжнародний аеропорт Ізраїлю

Бойовики Палестини 13 травня запустили ракету у міжнародного аеропорт "Рамон", що розташований на півдні Ізраїлю. Вона змогла пролетіти понад 250 кілометрів над землею.
Ракета пролетіла приблизно за 250 кілометрів над ізраїльською територією. Втім, снаряд не досяг мети і впав біля Ейлата.
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Атака на аеропорти Ізраїлю
Видання зазначає, що раніше ізраїльська влада перенаправила авіарейси в цей аеропорт "Рамон". Сталося це після того, як міжнародний аеропорт імені Бен Гуріона поблизу Тель-Авіва також обстрілювали ракетами.
ЗМІ зазначають: ця ракета – далекобійна і, скоріш за все, найбільшої потужності, яку коли-небудь запускав ХАМАС.
Водночас представник військового крила ХАМАС Абу Убайда від імені свого командувача Мухаммеда Дейфа закликав міжнародні авіакомпанії негайно припинити польоти в будь-який аеропорт в окупованій Палестині.
Також в ХАМАС оголосив, що запустив самопідривні безпілотники з Сектора Гази в південний Ізраїль. Цю інформацію армія оборони Ізраїлю поки не підтвердила.Зверніть увагу! Загалом за чотири дні було випущено понад 1500 ракет, 850 з них досягли Ізраїлю, але більшість була збита "Залізним Куполом".
Обстріли в Ізраїлі: що потрібно знати
- У травні 2021 року конфлікт між Ізраїлем та Палестиною загострився, коли в Ізраїль почав виселяти палестинців з їхніх домівок у Східному Єрусалимі.
- Східний Єрусалим та Західний берег ріки Йордан – давня палестинська земля, але Ізраїль цього не визнає.
- Почались сутички на Храмовій горі та в районі Шейх-Джарра, де живуть палестинці. Внаслідок зіткнень постраждали понад 200 людей.
- Опісля сталися масові ракетні обстріли з обох сторін. Жертви є і зі сторони Ізраїлю, і зі сторони Палестини.