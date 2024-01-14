Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі

Ізраїль заявив, що ХАМАС планував атакувати об'єкти по всьому світу. Ізраїльські спецслужби встановили, що ХАМАС за допомогою Лівану керує мережею бойовиків у Європі.

Влада Ізраїлю заявила, що бойовики радикального ісламістського руху ХАМАС планували атаки на різні об'єкти в Європі, Африці та на Близькому Сході.

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ХАМАС будував мережу в Європі

Ізраїль зібрав докази цього як самостійно, так і працюючи з іноземними спецслужбами.

Під час розвідувальних зусиль було виявлено значний обсяг інформації, що доводить, що терористична організація ХАМАС працювала над розширенням своєї насильницької діяльності за кордоном з метою нападу на невинних людей по всьому світу,

– повідомили в канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

За словами представника міністерства, Ізраїль розкрив "подробиці про театри військових дій, об'єкти терористів і про тих, хто брав участь у скоєнні атак" – від командирів ХАМАС у Лівані до останніх, хто нападав на оперативну інфраструктуру.

Він не надав подробиць щодо цих висновків, але повідомив, що мережа планувала атакувати посольство Ізраїлю у Швеції, закупити БпЛА та використовувати злочинні організації в Європі для підтримки атак.

Вже відбулися перші затримання

У грудні осередки ХАМАС у Данії, Німеччині та Голландії вже були заарештовані за підозрою у змові з метою нападу на єврейські об'єкти в Європі.

Терористична організація Хамас невпинно і вперто працює над розширенням своїх смертоносних операцій на Європу і тим самим становить загрозу внутрішній безпеці цих країн,

– сказав раніше Нетаньягу.