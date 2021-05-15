ХАМАС припинив обстріли Тель-Авіва, але після опівночі може відновити атаки

Озброєне крило палестинського руху ХАМАС оголосило про короткострокове припинення обстрілів Тель-Авіва. Перемир'я триватиме 2 години.

Воно розпочалося 15 травня о 22:00 й завершиться опівночі. Відповідний наказ віддав один з лідерів бойовиків – Мухаммад Аль-Дейфа.

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"Потім вони повернуться до напруженого очікування того, що має статися", – зазначили у ХАМАС. Ймовірно, так там натякнули на відновлення обстрілів.

Раніше ХАМАС обіцяв завдати удар по Тель-Авіва й центральній частині Ізраїлю у разі подальшого руйнування багатоповерхівок у Секторі Гази.

15 травня ізраїльські військові зруйнували щонайменше 1 таку будівлю. Мовиться про будівлю з офісами світових ЗМІ та інших компаній.

Байден поспілкувався з лідерами Ізраїлю та Палестини

Американський президент Джо Байден зателефонував лідерам Ізраїлю та Палестини на тлі загострення конфлікту.

Біньямін Нетаньяху запевнив, що армія Ізраїля робить все, аби не нашкодити цивільним. Їх попереджають про обстріли.

У палестинському русі ФАТХ повідомили, що Байден спілкувався й з президентом Палестини Махмудом Аббасом.

Вони обговорили останні події, які трапилися у регіоні. Водночас подробиць про розмову політиків наразі немає.