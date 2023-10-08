Викрадають жінок та літніх, переховують дітей: ХАМАС тримає у полоні десятки ізраїльтян
Джерело:Посольство Ізраїлю у США
Посольство Ізраїлю у США повідомляє, що наразі у полоні у бойовиків ХАМАС перебувають десятки громадян. Військові досі намагаються визначити точне число захоплених цивільних.
У мережі ж активно публікують нові випадки викрадення жінок, дітей та літніх терористами. Бойовики вивезли людей на територію Сектору Гази.
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ХАМАС захоплює цивільних
Наразі відомо, що терористи ХАМАС захопили у полон десятки громадян Ізраїлю. Наразі армія країни не може назвати точну кількість захоплених ізраїльтян, проте продовжує роботу над цим. Станом на зараз відомо про понад 300 вбитих та більш як 1800 поранених внаслідок нападу терористів.
Факти захоплення цивільних громадян палестинськими бойовиками шокують. У мережі з'явилося відео, на якому терористи тримають десятки жінок у невідомому приміщенні прямо на землі. На фоні чути постріли, а згодом до жінок заходить бойовик з автоматом та зганяє їх в натовп.
Терористи тримають жінок у полоні: моторошні кадри
Ймовірно, самі ж бойовики також виклали моторошне відео, на якому видно дітей у клітках. Чоловік, який знімає це все голосно сміється над жахливою картиною. Наразі підтвердження достовірності цього відео немає.
Захоплені діти сидять у клітках / скріншот з опублікованого відео
Напад Сектора Гази на Ізраїль: що відомо
- Зранку 7 жовтня угрупування ХАМАС вдарило по Ізраїлю тисячами ракет, а після цього проникло на його території. Бойовикам вдалося на нетривалий час зайшли на територію щонайменше у 7 міст Ізраїлю.
- Військово-політичний кабінет 8 жовтня Ізраїлю проголосував за введення пункту 40 "Алеф", що означає офіційне оголошення війни. Напередодні ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу заявив, що армія перетворить на руїни місця, де ховаються терористи та закликав жителів Сектора Гази виїхати.
- Прем’єр-міністр Ізраїлю заявив, що країна вступає у довгу і важку війну, до якої її змусив "убивчий напад ХАМАС". Він наголосив, що більшість бойовиків. які проникли до країни були знищені. Сектор Гази оголосили "закритою військовою зоною".