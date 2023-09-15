Синові Байдена загрожує до 25 років в'язниці: його звинуватили у незаконному зберіганні зброї

Міністерство юстиції США 14 вересня оголосило федеральні звинувачення сину президента країни Хантеру Байдену. Американця звинувачують в тому, що він незаконно зберігав зброю.

Це сталося після того, як у липні 2023 року між Байденом і прокурорами Сполучених Штатів провалилася мирна угода щодо цієї справи. Наразі щодо самого Хантера Байдена триває розслідування.

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Хантер Байден може сісти на 25 років

Американські правоохоронці висунули Байдену-молодшому офіційні звинувачення за трьома пунктами незаконного володіння зброєю. Ці звинувачення пов’язані з двома випадками, коли були зроблені неправдиві заяви щодо вогнепальної зброї, і третім звинуваченням, пов’язаним зі зберіганням вогнепальної зброї під впливом наркотиків.

Зокрема, мовиться про епізод, який трапився у жовтні 2018 року, коли син президента США свідомо зробив неправдиву та фіктивну письмову заяву, купуючи револьвер Colt Cobra 38SPL. Так, Хантер Байден сказав продавцеві зброї у штаті Делавар, що не вживає наркотиків.

Правоохоронці дізналися, що Байден-молодший зберігав зброю приблизно з 12 по 23 жовтня 2018 року. Як наслідок, тепер йому загрожує максимальне покарання у вигляді 25 років ув'язнення, адже йому інкримінують три обвинувачення.

Американські правознавці відзначають, що судові переслідування за звинуваченнями проти сина президента США порушуються нечасто. Крім того, дійсність положення про володіння зброєю у стані наркотичного сп'яніння наразі перевіряється судовою системою, а потенційний результат може бути визнаний неконституційним.

Адвокат Хантера Байдена Аббе Лоуелл висловив занепокоєння з приводу обвинувачення сина президента, заявивши, що воно становить значну загрозу для нашої системи правосуддя.

Як і очікувалося, прокурори висунули звинувачення, які вони вважали необґрунтованими лише шість тижнів тому після п'ятирічного розслідування цієї справи. Докази в цьому питанні не змінилися, але змінився закон, а також з'явилося неправильне та партійне втручання республіканців у цей процес,

– зазначив адвокат Байдена-молодшого.

Лоуелл підкреслив, що Хантер Байден, який тримав незаряджену зброю протягом 11 днів, не становив загрози громадській безпеці. Адвокат наполіг, що прокурор, "ЩО має всю владу, яку можна собі уявити, піддається політичному тиску й становить серйозну загрозу нашій системі правосуддя".

Він також зазначив, що звинувачення проти Хантера Байдена вважаються недійсними відповідно до угоди про визнання провини, укладеної з прокурорами. Крім того, кілька федеральних судів визнали відповідний статут неконституційним, ствердивши, що Байден-молодший не порушував закон.

Що відомо про справу Хантера Байдена