"Це порушення законів": у Раді прокоментували скандали ТЦК із хапанням українців на вулиці

Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки прокоментував скандальні випадки, коли представники ТЦК та СП силою виловлюють людей на вулиці.

Олександр Завітневич пояснив, що частково такі випадки спровоковані прогалинами у чинних механізмах мобілізації. Також посадовець пояснив, яка відповідальність чекає на представників ТЦК та СП, які вдаються до силових методів.

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Що кажуть у комітеті Ради про те, що працівники ТЦК силоміць виловлюють людей на вулицях

Такі випадки є порушенням законів, кожен з них потребує розслідування та відповідного реагування. Наскільки я знаю, так і робиться, приймаються кадрові рішення, проводиться ротація працівників,

– запевнив Завітневич.

Він пояснив, що з початку незалежності України, коли ухвалювали державні програми щодо розвитку ЗСУ з дуже гучними назвами, то до заміни радянських підходів у питаннях мобілізації так і не дійшли.

"Як результат, на десятки років військкомати застрягли у минулому з абсолютно застарілою системою паперового обліку мобілізаційного ресурсу та підходами щодо його залучення до війська", – заявив голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Він пояснив, що для виправлення ситуації:

ухвалили закон щодо створення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ЗСУ (ТЦК та СП) у березні 2021 року замість попередніх військкоматів;

почали впровадження системи "Оберіг", яка передбачає перехід до цифрового обліку мобілізаційного ресурсу.

Через повномасштабну російську агресію ці нововведення не досягли необхідного поширення, а реалізація ідей загальмувалася. Тому робота з удосконалення механізмів функціонування ТЦК та СП ще не завершена. Є низка пропозицій, одна з них – виведення ТЦК та СП зі складу Сухопутних військ і передача до Міноборони України,

– пояснив глава комітету Ради.

Важливі заяви Завітневича щодо мобілізації