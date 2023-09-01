Вартість одного менше ніж 100 доларів: на що здатні "картонні" дрони від Австралії
Австралійська компанія SYPAQ передала Україні дрони Corvo PPDS. Їх ще називають "картонними". Ці пташки залишаються невидимими для ППО противника, адже радіохвилі гірше взаємодіють з картоном або пінопластом, ніж з металом.
Абревіатура PPDS розшифровується як точна доставка вантажів. Експерт з авіації Валерій Романенко розповів 24 Каналу, що ці дрони постачає не Австралія як держава, а австралійське підприємство, яке не має жодних зобов'язань перед Євросоюзом чи США.
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Характеристика PPDS дронів
Українські бійці кладуть у "картонний" безпілотник мінометну міну калібром 60 міліметрів й доставляють до об'єкту ураження. Дальність становить 60 – 120 кілометрів залежно від навантаження.
Ці дрони дійсно дуже прості,
– зазначив експерт з авіації.
Кажуть, що PPDS дрони виготовлені з картону, але австралійці говорять, що це все ж таки не картон, а тонкий листовий пінопласт. Вони постачаються у вигляді пакетів, розмір яких 76 – 51 – 4,5 сантиметри.
Це дві коробки піци. Примітивніше нікуди,
– наголосив Романенко.
Безпілотник збирається прямо на позиції за допомогою клею, а крило на нього кріпиться двома резинками. Також є електромоторчик, батарейка і найпростіша система GPS, завдання якої довести дрон до визначеного місця. Після приземлення дрон викидається, а батарейка, система наведення й електродвигун встановлюються на інший.
Яка ключова особливість "картонних" австралійських дронів: дивіться відео
Дрон "Шахед" коштує близько 10 – 20 тисяч доларів, водночас вартість "картонного" дрону менше ніж 100 доларів. В Україну вже поставлено 60 партій цих БпЛА. Вони вкрай дешеві, не накладають на нас жодних зобов'язань і ми можемо їх використовувати будь-як.
Як зауважив експерт з авіації, бити по російських аеродромах цими дронами можливо, але навряд чи вони розташовані так близько, бо інакше їх би розстрілювала наша артилерія.
Як дрони допомагають українським військовим
- Міністерство цифрової трансформації відправило на фронт понад 1000 безпілотників та 30 роботизованих систем. Інноваційні українські розробки допоможуть військовим віддалено вести бій та, що найголовніше, рятувати життя.
- Україна почала експлуатувати дрон власного виробництва "Великий Бандерик". Він вже має перші успіхи на полі бою. Український безпілотник успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, яке було на полігоні.
- Нещодавно очільник СБУ Василь Малюк розповів про ще одну унікальну українську розробку – морські надводні дрони Sea Baby. Ці "малюки" вже здійснили атаку на Кримський міст і кілька російських суден.