Харчове отруєння в горах: у Карпатах стало зле групі туристів, серед них – діти
Джерело:ДСНС
У Карпатах 10 серпня велика група туристів звернулася до рятувальників. З'ясувалося, що на високогір'ї їм стало зле. Дітям з групи медики встановили попередній діагноз – харчове отруєння.
Туристів евакуювали
Звернення про допомогу надійшло рятувальникам об 11:30. Відомо, що туристична група складалася з 28 осіб.
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Туристи із Запорізької області рухалися маршрутом в районі гори Клифа Рахівського району.
На високогір'ї в екстремалів погіршилося самопочуття, а троє дітей віком 10, 12 та 14 років потребували допомоги в транспортуванні до лікарні,
– розповіли у ДСНС.
На допомогу туристам вирушили рятувальники на автомобілі високої прохідності та квадроциклі. Вони добралися до потерпілих, надали дітям першу допомогу та відвезли у село Луги. Там на постраждалих вже чекала карета швидкої допомоги.
Разом з потерпілими дітьми рятувальники евакуювали ще 5 туристів цієї групи:
- 2 дорослих;
- 3 неповнолітніх.
Останні інциденти в Карпатах
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- 29 липня у групу з 8 людей влучили блискавка. З них 3 осіб мандрівників постраждали.
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