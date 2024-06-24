Який антидемократичний блок створює Китай: Харитонов назвав його мету

Китай посилено створює так званий антидемократичний блок країн. Ця ситуація є надзвичайно вигідною для Росії.

Про це 24 Каналу розповів президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, зауваживши, що насамперед до цього антидемократичного блоку входить "вісь зла" – Китай, Росія та Іран. Також сюди можна доєднати дрібніших сателітів – Білорусь, КНДР, Венесуела, Сирія, кілька африканських країн тощо.

Дивіться також Чому Путін заговорив про зміну ядерної доктрини Росії та куди веде "спіраль ескалації"

Китай розширює цей блок

Як наголосив Харитонов, небезпечно, що Китай працює над розширенням цього антидемократичного блоку. Це відбувається на моделі БРІКС. Туди вже подалися на вступ нові держави.

Яка мета цього всього? Створити альтернативну економічну, фінансову світову систему, яка функціонуватиме поза режимом санкцій. Це дозволить автократичному світу та його поплічникам існувати в умовах санкцій,

– пояснив Харитонов.

Росії надзвичайно корисний цей китайський експеримент. Крім того, упродовж останнього року саме країна-агресорка приймає заходи в межах БРІКС. Значна кількість іноземців з недемократичних або малодемократичних країн прибуває до Росії. Однак видно, що це все відбувається під "крилом" Китаю.

Якщо подивитися на зустріч глав МЗС країн БРІКС у Ніжньому Новгороді, то кожен з оцих міністрів з незрозумілих держав спершу йшов до глави МЗС Китаю Ван Ї, а потім він фактично за руку приводив їх до Лаврова. Це повністю китайський проєкт, який кришує свого молодшого партнера,

– зауважив Харитонов.

Візит Путіна до КНДР: коротко