У Харкові облаштовують пункти обігріву: там можна навіть переночувати
Харків готується до зими, облаштовуючи пункти обігріву. Планується, що в деяких із них можна буде не лише зігрітися, а й навіть переночувати.
Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона наголосила, що загалом у кожному районі по-своєму готуються до зими.
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Якими будуть пункти обігріву в Харкові
Черненко зазначила, що пункти обігріву будуть, зокрема, на зупинках-укриттях, куди зможе зайти будь-хто, щоб зігрітися. Ймовірно, також будуть певні намети та вагончики.
Намети – це у планах, ще прораховують, тому що це знову ж таки безпека. А збирати людей у певному наметі, напевно, не дуже розумно. Тому, найімовірніше, це буде у таких будівлях на кшталт шкіл, лікарень, садочків, але, як це буде, ще готуються,
– сказала кореспондентка.
За її словами, у деяких населених пунктах Харківської області соціальні установи перелаштують на об'єкти, де можна буде зігрітися та переночувати. Загалом у кожному районі по-своєму готуються до зими.
Як Харків готується до зимових холодів та що відомо про пункти обігріву: дивіться відео
Чи відновлюють зруйновані багатоповерхівки
Черненко розповіла, що в Харкові дуже активно триває відновлення пошкоджених російськими окупантами житлових багатоповерхівок. Уже у середині листопада очікується відкриття таких будинків та повернення туди людей.
Відбудовують те, що здавалося дуже зруйнованим. Це і Північна Салтівка, і Обрій, і центр Харкова,
– зазначила кореспондентка.
Вона додала, що вже відновлена, зокрема, багатоповерхівка, в якій був повністю зруйнований під'їзд. А жінка, яка була на той час єдиною мешканкою цієї частини будинку, залишилася живою, оскільки перебувала вранці у ванній кімнаті – це її вберегло.
Яка зараз ситуація на Харківщині: коротко
- Збройні Сили України продовжують звільняти окуповані Росією землі. У Харківській області під окупацією залишається менш ніж 2% території.
- У деокупованих населених пунктів Харківщини ведуться відповідні роботи, щоб повернути міста та села до життя. Зокрема, подекуди з'являється електроенергія та починає працювати пошта.
- У Харкові з'явилося кладовище боєприпасів, якими ворог тероризував місто. У ДСНС розповіли, що не вели облік безпечних решток, однак на майданчику понад 5 тисяч таких одиниць.