Вшанування жертв російського терору: у Харкові 11 лютого оголосили Днем жалоби

У Харкові 11 лютого оголосили Днем жалоби за загиблими від російських атак. У місті приспустять державні прапори, а у закладах буде заборонено звучання розважальної музики.

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він додав, що унаслідок російського терору загинуло 7 осіб, а ще троє – постраждали, передає 24 Канал.

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У Харкові – День жалоби

Ворог не припиняє цинічних атак по Харківщині й завдає масованих ударів. Уночі 10 лютого окупанти вкотре атакували Харків, через що сталася пожежа на АЗС та спалахнули десятки будинків. На жаль, були жертви, серед яких – немовля. Після трагічної атаки у Харкові оголосили День жалоби.

Вночі (10 лютого – 24 Канал) був обстріл міста Харкова, і як результат цього обстрілу відбулося загоряння приватних будинків. Загалом згоріли 15 житлових будинків. На жаль, загинуло сім людей, із них троє дітей. І завтра у Харкові буде день жалоби. Ми оголосимо про це,

– повідомив Терехов.

Він також додав, що у Харкові постраждало троє людей унаслідок нічної атаки – дві жінки та чоловік, який отримав 50% опіків тіла.

Моторошна атака по Харкову 10 лютого

У ніч проти 10 лютого окупанти з особливою жорстокістю атакували Харківщину. Один з дронів-камікадзе влучив у АЗС, через що стався витік палива та спалахнула масштабна пожежа. Вщент вигоріло щонайменше 15 будинків та складське приміщення.

На жаль, є загиблі. Так, під час атаки 10 лютого загинуло 7 осіб, серед яких – троє дітей. Найменшій жертві було усього 6 місяців. Унаслідок жорстокої атаки росіян ідентифікувати малюка не вдасться, адже не залишилося жодних біологічних матеріалів – кістки немовляти буквально перетворилися на попіл.

Усі троє діток були з однієї сім'ї – прокурорки Ольги Путяніної. Відомо, що тіло загиблого чоловіка виявили у коридорі, а жінка з трьома дітьми намагалася врятуватися у ванній кімнаті. На жаль, сім'я опинилася у вогняній пастці й не змогла врятуватися.

. У День жалоби у місті на знак скорботи за загиблими мають приспустити державний прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності. Окрім того, також заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо.