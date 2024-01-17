У Харкові одна з російських ракет влучила у будівлю лікарні

Напередодні ввечері окупанти вдарили С-300 по Харкову. Одна з ракет влучила в будівлю лікарні.

Окупанти частково зруйнували триповерхову будівлю медзакладу у Харкові. Зауважимо, що внаслідок російського обстрілу є жертва та поранені.

До теми Ракетні удари по Харкову: постраждали 19 будинків, зруйновано медзаклад, 17 поранених

Терористи знову атакували медінфраструктуру

Росіяни завдали двох ракетних ударів по центральній частині Харкова. Прилетіло в будівлю медзакладу, яка не працювала. ракета частково зруйнувала її. До місця події направили всі екстрені служби.

Коли вогнеборці прибули на місце, виявили декілька осередків займання у двох будівлях. Загальна площа пожежі – близько 60 квадратних метрів.

Окупанти вдарили по будівлі лікарні / Фото МОЗ, Суспільного

Окрім того, зафіксовані руйнації та пошкодження житлових та інших будівель, знищено або пошкоджено 17 транспортних засобів. Працівники ДСНС врятували 1 жінку, 30 людей евакуювали.

Обстріл медзакладу вже прокоментували у Міністерстві охорони здоров'я.

Вночі терористи знов атакували медичну інфраструктуру. Під час ракетної атаки на Харків пошкоджено медзаклад. 9 осіб дістали поранення. Загалом цієї ночі у Харкові 16 постраждалих, яких було госпіталізовано,

– зазначили в МОЗ.

У Харкові є жертва внаслідок ракетного удару

На жаль, не минулося без жертв внаслідок російської терористичної атаки. Так, у поліції повідомили, що загинув чоловік. 17 людей постраждали.

"Всі цивільні! Варвари воюють з дітьми, жінками, людьми похилого віку. В принципі, як і завжди було в історії цієї недоімперії!", – наголосили в поліції.

Зауважимо, у Повітряних силах розповіли, що росіяни запустили з Бєлгородської області в сторону Харкова 2 зенітні керовані ракети С-300.

речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що постраждала приватна клініка. У момент ракетного удару не працювала.