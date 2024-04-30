Харків перебуває під атакою росіян: у місті чути вибухи
Джерело:Ігор Терехов
Удень 30 квітня російські війська вкотре атакували Харків. У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.
Згодом також з'явилися інформація, про загрозу застосування КАБів у регіоні. Попередньо, у місті два прильоти.
Дивіться також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про ракети "Іскандер", які летіли по Одесі
Росіяни атакували Харків
Повітряну тривогу на Харківщині було оголошено о 9:55. Тоді у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом вони повідомили, що також є загроза застосування КАБів у регіоні.
У Харкові чутно вибухи – місто під ударом агресора. Будьте обережні,
– повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Інформацію про те, що російські війська завдають ударів по Харкову також підтвердив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Згодом Терехов розповів, що у місті є два прильоти. Він також додав, що окупанти били по цивільних об'єктах.
"У Київському районі – знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови", – заявив він.
Станом на 10:24 є інформація про те, що внаслідок атаки окупантів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення у Холодногірському районі.
Росіяни атакують Харків: останні новини
- Відомо, що вчора, 29 квітня, окупаційні війська також завдали удару по Харкову КАБами. Як і сьогодні під ударом опинився Київський район міста.
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки постраждав 42-річний чоловік. Його госпіталізували з вибуховою травмою та скалковими пораненнями. Він перебуває у середньому стані важкості у медзакладі.
- Перед цим російські війська атакували Харків 27 квітня. Тоді ворог атакував місто ракетами. Відомо, що від удару постраждав медичний комплекс в якому перебувало понад 1000 людей. На щастя, ракети влучили у землю. Попередньо, Росія била з С-300.