Харків перебуває під атакою росіян: у місті чути вибухи

30 квітня 2024, 10:05
Читать новость на русском

Джерело:

Ігор Терехов

Удень 30 квітня російські війська вкотре атакували Харків. У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Згодом також з'явилися інформація, про загрозу застосування КАБів у регіоні. Попередньо, у місті два прильоти.

Дивіться також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про ракети "Іскандер", які летіли по Одесі

Росіяни атакували Харків

Повітряну тривогу на Харківщині було оголошено о 9:55. Тоді у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом вони повідомили, що також є загроза застосування КАБів у регіоні.

У Харкові чутно вибухи – місто під ударом агресора. Будьте обережні,
– повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Інформацію про те, що російські війська завдають ударів по Харкову також підтвердив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згодом Терехов розповів, що у місті є два прильоти. Він також додав, що окупанти били по цивільних об'єктах. 

"У Київському районі – знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови", – заявив він.

Станом на 10:24 є інформація про те, що внаслідок атаки окупантів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення у Холодногірському районі. 

Росіяни атакують Харків: останні новини

  • Відомо, що вчора, 29 квітня, окупаційні війська також завдали удару по Харкову КАБами. Як і сьогодні під ударом опинився Київський район міста. 
  •  Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки постраждав 42-річний чоловік. Його госпіталізували з вибуховою травмою та скалковими пораненнями. Він перебуває у середньому стані важкості у медзакладі.
  • Перед цим російські війська атакували Харків 27 квітня. Тоді ворог атакував місто ракетами. Відомо, що від удару постраждав медичний комплекс в якому перебувало понад 1000 людей. На щастя, ракети влучили у землю. Попередньо, Росія била з С-300.

Автор: Ярослав Погончук