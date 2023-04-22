Харків – під ворожим обстрілом: у місті чули гучні вибухи

У суботу, 22 квітня, окупанти обстріляли Харків. У місті чули кілька потужних вибухів.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців регіону перебувати в укриттях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Місцеві жителі повідомляють, що чули декілька вибухів.

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Харків під ворожим обстрілом

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що місто перебуває під ворожим обстрілом.

Харків під обстрілом,

– попередив Терехов.

За інформацією Суспільного, у місті чули як мінімум три потужних вибухи. Разом з тим, поліція Харківщини закликала містян перебувати в укриттях, а про місця влучання повідомляти на спецлінію 102.

Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що Харківщину, ймовірно, атакували 7 ракетами із ЗРК С-300. За попередньою інформацією – одна з ракет розірвалася над територією Росії.

Олег Синєгубов заявив, що під ворожу атаку потрапило місто Харків та область. Масштаби руйнувань та інформація щодо постраждалих уточнюється. Радник голови облради Наталія Попова заявила, що було влучання у приватний будинок.

Ігор Терехов згодом заявив, що у Новобаварському районі Харкова через ракетний обстріл пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. ДСНС працюють на місці. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Росіяни вгатили по Вовчанську

Окупанти продовжують тероризувати Харківщину постійними обстрілами. Так, днями раніше, росіяни атакували місто Вовчанськ, що на Харківщині.

Ворог вночі підступно завдав авіаційного удару. Було пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Сталася масштабна пожежа, горіло біля 60 торгових павільйонів. Через удар поранень зазнало подружжя 68 та 54 років. Їм на місці надали допомогу.

Рятувальники під час пошуково-рятувальних робіт виявили тіла жертв атаки ворога. Під час атаки загинули 50-річний чоловік та 44-річна жінка.

Відомо, що до пошуково-рятувальних робіт залучали 15 рятувальників і 15 співробітників комунальних служб.