Харків вперше атакували FPV-дроном на базі РПГ

Російська армія не припиняє атакувати Харків кожного дня. Цього разу ворог вперше обстріляв місто FPV-дроном на базі ручного протитанкового гранатомета.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

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Що означає нова атака по Харкову для оборони міста

Ігор Терехов розповів, що вперше за весь час повномасштабного вторгнення противник застосував FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ.

Це нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти "вразливі місця" в обороні міста,

– наголосив міський голова.

Посадовець також уточнив, що загалом за минулий тиждень по Харкову було 7 влучань. Внаслідок цього постраждали 11 осіб, серед них – дитина. 14-річний підліток зазнав черепно-мозкової травми.

Тоді обійшлося без загиблих.

"Руйнування, як і раніше, торкнулися виключно цивільної інфраструктури: постраждали приватні будинки, багатоповерхові житлові будівлі, типографія та офісні приміщення", – зауважив Терехов.

До слова, вночі 26 травня російська армія атакувала передмістя Харкова дронами-камікадзе. Унаслідок ворожої атаки на території приватного підприємства у селищі Васищеве сталися руйнації та загоряння складської будівлі.