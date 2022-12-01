Електрики не було з весни: як енергетики попри міни повертають світло на Харківщині

Харківські енергетики продовжують відновлювати електропостачання на деокупованих територіях. Під час цієї важливої роботи вони часто натрапляють на ворожі міни.

Як розповіла кореспондентка 24 каналу Анна Черненко, під час зйомки сюжету енергетики натрапили на протипіхотну ворожу "міну-метелик". На місце викликали саперів. Це – неодноразовий випадок. Енергетики майже щодня знаходять такі "сюрпризи".

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Щойно хлопці витягували провід і знайшли міну. Нема чого боятися. Вже вистачить боятися. Хай росіяни бояться. Міна називається "метелик". Лежить і чекає, коли хтось на неї наступить. Але ми наступати не будемо. Чекаємо на саперів,

– розповів працівник Харківобленерго Микола Церковний.

Сам Микола з початку повномасштабного вторгнення евакуював більш ніж тисячу людей з Харкова. А згодом віддав свою автівку на потреби ЗСУ. Зараз чоловік допомагає повертати світло на деокупованих територіях.

Яка ситуація з подачею електрики на звільненій Харківщині

За словами Черненко, в Балаклійському районі вдалося відновити подачу електроенергії вже на 88%. В Ізюмі світло вже є у 95% користувачів. Енергетики потроху просуваються в місцевий район.

Відновлення поступово йде до Старого Салтова. У Вовчанську, попри постійні обстріли з боку окупантів, вже на 100% є світло. Енергетики виїжджають на відновлення ліній передач після обстрілів.

На жаль, складна ситуація – це Борівський та Куп'янський райони, які теж продовжують обстрілювати окупанти. Але й там змогли дати електрику. Тепер після нових обстрілів поновлюють живлення. Дворічанський район зараз єдиний, який ще не деокупований. Там ситуація найскладніша,

– зазначила Черненко.

Як харківські енергетики відновлюють електропостачання: дивіться відео

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