Харківщина не по зубах ворогу, – у МВС пояснили накопичення сил Росії
Російські окупанти почали перегруповувати сили на Харківському напрямку. Однак там достатньо українських захисників, щоб дати відсіч ворогу.
Про це 24 каналу розповів радник голови МВС Ростислав Смірнов. За його словами, українські військові готові до оборони і знають про плани російських окупантів.
Важливо На Харківщині окупанти безуспішно намагались вести розвідку боєм
Харківщина не по зубах росіянам
Смірнов додав, що зараз в російських загарбників немає такої кількості особового складу та техніки, щоб захопити Харків. До прикладу, на початку повномасштабного вторгнення у окупантів були значно більші ресурси. Тоді українські військові протрималися та відкинули росіян від околиць міста. А згодом здійснили контрнаступ на певних напрямках.
Ми готові до оборони. Бачимо, що у ворога є певні плани. Але ми до них готуємося. Можемо стверджувати, що в нас достатньо велика кількість бійців на Харківському напрямку, яка втримає місто, – наголосив Ростислав Смірнов.
Чи готова Харківщина до оборони – відповідає Ростислав Смірнов: дивіться відео
ЗСУ нещодавно вибили росіян із Дмитрівки
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія знову збирає сили, щоб атакувати Харків. Також серед планів окупантів – захопити Слов’янськ. Про це він повідомив під час виступу на Global Policy Forum. Зеленський звернув увагу, що в Харкові перед початком повномасштабного вторгнення проживало 1,5 мільйона людей.
- На початку травня Збройні Сили України перейшли в контрнаступ на деяких ділянках Харківщини. З того часу вони звільнили понад 20 міст та сіл. А 17 червня українські захисники вибили російських окупантів із Дмитрівки.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголошує, що ситуація на фронті динамічна – все швидко змінюється. Зараз російські військові намагаються втримати позиції на Харківщині, а також намагаються завадити Збройним Силам вийти на державний кордон України.
- Раніше радник голови міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що російські загарбники збираються поновити штурмові дії на території Харківської області та знову перетворити Харків на прифронтове місто.