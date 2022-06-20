Харківщина не по зубах ворогу, – у МВС пояснили накопичення сил Росії

Російські окупанти почали перегруповувати сили на Харківському напрямку. Однак там достатньо українських захисників, щоб дати відсіч ворогу.

Про це 24 каналу розповів радник голови МВС Ростислав Смірнов. За його словами, українські військові готові до оборони і знають про плани російських окупантів.

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Смірнов додав, що зараз в російських загарбників немає такої кількості особового складу та техніки, щоб захопити Харків. До прикладу, на початку повномасштабного вторгнення у окупантів були значно більші ресурси. Тоді українські військові протрималися та відкинули росіян від околиць міста. А згодом здійснили контрнаступ на певних напрямках.

Ми готові до оборони. Бачимо, що у ворога є певні плани. Але ми до них готуємося. Можемо стверджувати, що в нас достатньо велика кількість бійців на Харківському напрямку, яка втримає місто, – наголосив Ростислав Смірнов.

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