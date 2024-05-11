Командир батальйону проаналізував наступ росіян на Харківщину

Пріоритетною ціллю для росіян залишається захоплення Донецької та Луганської областей. Там же розташовані основні війська та засоби противника. Аби розконцентрувати українські сили та техніку на цих відтинках, потрібно відкрити інший фронт. Саме тому ворог почав наступати на Харківщину.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко пояснив 24 Каналу, що наявних сил та засобів окупантам недостатньо, щоб сповна отримати успіх та вийти на адміністративні межі Харкова. Водночас Сили оборони вимушені утримувати підготовлені бригади, аби гідно відбивати росіян і не давати можливості намацати слабке місце в обороні.

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Про ситуацію на Харківщині

Комбат розповів, що на Харківському напрямку окупанти намагалися вчиняти ударно-штурмові дії. Населені пункти Стрілеча, Пильна та Борисівка надзвичайно складні для утримання – це умовна "буферна зона". Проте українські військові завдали серйозного ураження з підготовлених рубежів, і ворог зазнав суттєвих втрат.

Бої на Харківщині: дивіться на карті

Противник додатково розуміє, що має "вікно можливостей". За півтора місяця Сили оборони отримають максимальну концентрацію боєприпасів та вогневих засобів, які надходять у рамках пакета військової допомоги від Сполучених Штатів. За цей час окупанти хочуть розосередити українські війська на інші напрямки, а самі ж нарощуватимуть зусилля, аби отримати тактичний успіх на пріоритетній ділянці фронту.

Чи вдасться противнику такими діями реалізувати свої наміри – розпорошити Сили оборони й отримати успіх на Донеччині, до прикладу, в напрямку Часового Яру чи Покровська? За моїм переконанням, повним обсягом ворог не зможе виконати ті завдання, які ставив перед собою,

– сказав Юрій Федоренко.

Сили оборони достатньо потужно відбивають атаки на всіх відтинках. Також військова допомога вже почала надходити в підрозділи, тому військові стали стріляти дещо інтенсивніше.

Росія впроваджує різноманітні інформаційні кампанії всередині нашого суспільства, основною ціллю яких є посіяти хаос. Якщо кожний на своєму місці відпрацьовуватиме на 100%, окупанти не матимуть успіхів в Україні.

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