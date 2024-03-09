Хотів "помститися" за неприязнь: на Харківщині чоловік кинув гранату під авто військової

Ввечері 7 березня у селищі Мала Рогань місцевий житель кинув осколкову гранату під автомобіль військової. Таким чином чоловік хотів "помститися" за довгі неприязні стосунки.

Підозрюваного вже затримали. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Дивіться також Трагедія у Дніпрі: двоє чоловіків вбили військового у покинутому будинку, – ЗМІ

Кинув осколкову гранату

Ввечері 7 березня у селищі Мала Рогань Харківської області місцевий житель кинув осколкову гранату під автомобіль. Машина належить українській військовослужбовиці, яка також мешкає в цьому селищі.

Через довгі неприязні стосунки він вирішив "помститись", кинувши гранату під автомобіль військової. Транспортний засіб пошкоджено,

– розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці вже затримали 25-річного чоловіка. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваного вже затримали / Фото Харківської обласної прокуратури

Про підозру повідомили за фактом хуліганства, вчиненого з застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Тож тепер чоловікові загрожує від 3 до 7 років в'язниці.

Радимо прочитати "Корисні ідіоти" на службі Кремля: як діє розгалужена мережа російської пропаганди в Європі

На Одещині військового знайшли мертвим